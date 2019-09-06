Соревнования по высшему пилотажу на "Кубок Москвы" стартовали в Подмосковье

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Соревнования по высшему пилотажу на "Кубок Москвы - 2019" стартовали в Серпуховском районе Подмосковья. Об этом говорится в сообщении Федерации самолетного спорта Москвы, поступившем в ТАСС в пятницу.

"Зрелищные комплексы фигур в небе покажут 14 спортсменов", - говорится в сообщении.

В федерации уточнили, что соревнования проходят по четырем уровням сложности. Первый уровень включает простой и сложный пилотаж, второй предполагает выполнение фигур высшего пилотажа. Третий уровень, так называемый Advanced, включает также обратный пилотаж (все фигуры самолет выполняет в перевернутом состоянии - прим. ТАСС). К четвертому уровню (Unlimited) допущены спортсмены, выполняющие любые фигуры высшего и обратного пилотажа.

Соревнования завершатся 8 сентября в рамках торжеств в честь Дня города Москвы.