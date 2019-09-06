В Северной Осетии планируют возвести 20 пристроек к детсадам до конца года

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. Более 800 мест в детсадах появится в Северной Осетии до конца года благодаря нацпроекту "Демография". Об этом сообщила журналистам в пятницу пресс-служба Министерства образования и науки республики.

"20 пристроек к дошкольным образовательным учреждениям будет построено до конца года в Северной Осетии. На эти цели направлено более 548 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Это позволит создать дополнительно 820 мест для детей в возрасте до трех лет", - говорится в сообщении.

Строительство объектов ведется в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография". В этом году в республике уже открылись восемь пристроек, в ближайшее время начнет свою работу еще одна во Владикавказе.

Строительство пристроек к дошкольным образовательным учреждениям идет в районах республики и городе Владикавказ. Объекты на 55 и 20 мест будут оснащены мебелью, развивающими игрушками, учебным материалом. Также будет облагорожена прилегающая к пристройкам территория: построены беседки, установлены качели, игровые площадки и песочницы для детей.

"Создание новых дошкольных мест - одно из приоритетных направлений нашей деятельности. У многих молодых мам бывает желание отдать детей в ясельные группы и выйти на работу в полной уверенности, что малыши в надежных руках. С реализацией мероприятий нацпроекта "Демография" у них такая возможность появится в ближайшее время", - цитирует пресс-служба министра образования и науки Северной Осетии Людмилу Башарину.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.