МИД России: сессия Всемирной туристской организации укрепит положительный образ страны

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Очередная сессия ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО), которая пройдет в Санкт-Петербурге 9-13 сентября, укрепит положительный образ России и будет способствовать продвижению культурного и природного наследия страны. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Россия является постоянным членом ЮНВТО с 1975 года и занимает одно из ведущих мест в системе международного туризма, - отметили в министерстве. - Проведение 23-й сессии Генассамблеи ЮНВТО подчеркнет ведущую роль нашей страны в развитии международного туризма, позволит расширить туристические связи, содействовать продвижению позитивного образа России, нашего культурного и природного наследия".

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что РФ впервые принимает сессию высшего руководящего органа ЮНВТО. Ожидается, что в сессии примут участие более 1000 делегатов на уровне министров туризма, а также представители бизнеса, НПО и международных организаций.

"В ходе Генассамблеи планируется обсудить актуальные вопросы развития туристской отрасли, технического содействия развивающимся странам, роль туризма в реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, - констатировали в российском дипведомстве. - На полях сессии состоятся саммит высокого уровня по теме "Инновации и устойчивое развитие в туризме" и министерская дискуссия по теме "Образование и трудоустройство в туризме, достижение целей устойчивого развития (ЦУР) 4 и 8", планируется принятие первой Конвенции ЮНВТО - Рамочной конвенции по этике туризма".