ГИБДД назвала основные нарушения ПДД во время массовых проверок автобусов в России

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Госавтоинспекция продолжает проведение масштабных проверок автобусов на дорогах России, которые начались в конце августа. Как сообщили ТАСС в ГИБДД, одним из основных и грубых нарушений правил дорожного движения стала неправильная перевозка организованной группы детей.

"В конце августа - начале сентября сотрудники Госавтоинспекции провели масштабные проверки автобусов в Московском регионе на автодорогах "Балтика", "Дон", "Украина" и "Урал". В ходе мероприятий выявлено значительное количество грубых нарушений правил дорожного движения, наиболее характерными из которых являются нарушения правил организованной перевозки группы детей, междугородная перевозка пассажиров в автобусе, сидения которого не оборудованы ремнями безопасности, на "лежаках" или иных местах, не предназначенных для сидения, несанкционированные внесения изменений в конструкцию транспортного средства, нарушения правил пользования ремнями безопасности", - рассказали в ГИБДД.

Также в Госавтоинспекции отметили, что все выявленные факты грубых нарушений правил перевозки пассажиров сотрудниками ГИБДД были немедленно пресечены, перевозки прекращены, а водители и владельцы автобусов привлечены к максимальной ответственности.

"Госавтоинспекция МВД России подчеркивает, что безопасность пассажирских перевозок остается приоритетным направлением работы ведомства, поэтому масштабные профилактические мероприятия в этом направлении, в том числе массовые проверки, будут продолжаться, а контроль за деятельностью перевозчиков - ужесточаться. Поскольку речь идет о защите жизней и здоровья людей, к нарушителям будут немедленно приниматься самые жесткие меры ответственности", - заключили в ГИБДД.