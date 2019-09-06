Бастрыкин наградил покорившего Эльбрус спецназовца-инвалида из Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, прибывший в Петербург с рабочей поездкой, наградил бывшего сотрудника спецназа "Тайфун" инвалида-колясочника Николая Евтуха, покорившего в конце августа Эльбрус. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Председатель следственного комитета вручил Николаю Евтуху ведомственную медаль "Доблесть и отвага", отметив его мужество в службе и жизни. Ведомственных наград и благодарностей также были удостоены участники группы, оказавшие помощь и поддержку Николаю Евтуху в восхождении на вершину горы", - сказано в сообщении управления.

Евтух ранее пополнил ряды сотрудников Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России и в новом учебном году приступил к своим обязанностям в качестве старшего методиста.

Кавалер ордена Мужества Николай Евтух и его сослуживцы по отряду спецназа "Тайфун" совершили восхождение на самую высокую гору Европы в конце августа этого года. Преодолев затяжной подъем, участники восхождения покорили высоту 5,6 тыс. метров и водрузили на вершине флаг Следственного комитета России.

Евтух - кавалер ряда государственных наград, 19 лет назад получил ранение в боях с бандформированиями в Чеченской Республике, повлекшее инвалидность.