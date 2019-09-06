Первый в РФ чемпионат "Абилимпикс" для людей с ментальными нарушениями пройдет в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Дагестан примет в сентябре чемпионат профессионального мастерства среди лиц с ментальными нарушениями "Специальный Абилимпикс" ("Абилимпикс" - олимпиада по профессиональному мастерству среди инвалидов), сообщила в пятницу пресс-служба Республиканского молодежного центра занятости "Успех" Минтруда Дагестана, который выступает организатором мероприятия.

"Дагестан является первым регионом в России, который проведет у себя чемпионат профессионального мастерства среди лиц с ментальными нарушениями "Специальный Абилимпикс". Он пройдет в рамках третьего регионального чемпионата профмастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "в силу особенностей конкурсных испытаний в чемпионатах "Абилимпикс" крайне редко принимают участие люди с ментальными и психическими нарушениями, в то время как они составляют большую часть в общей структуре инвалидности в России".

"Специальный Абилимпикс" пройдет по пяти компетенциям: "Швейное дело", "Обувное дело", "Столярное дело", "Кулинарное мастерство" и "Декоративно-прикладное искусство". Соревнования направлены на содействие социокультурной инклюзии, профессиональной ориентации и будут способствовать трудоустройству инвалидов с ментальными нарушениями", - добавили в центре.

Третий региональный чемпионат профмастерства для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" пройдет 25-26 сентября в Республиканском центре социально-трудовой адаптации и профориентации им. У. Муртузалиевой в Махачкале. Число компетенций на чемпионате в этом году выросло на три - до 14. В частности, добавились компетенции "Учитель начальных классов", "Дошкольное воспитание" и "Дефектология".