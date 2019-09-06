Мединский выразил благодарность президенту Чехии за защиту памятника маршалу Коневу

МУРМАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил благодарность президенту Чехии Милошу Земану за защиту от сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.

"Прага была освобождена уже после падения Берлина. Это была не прогулка. Была брошена армия Конева, 12 тыс. наших солдат погибли, освобождая Прагу. Благодарные жители Праги поставили Коневу памятник. А тут староста какого-то района сказал, что они на совете поставят вопрос, чтобы демонтировать памятник освободителю и спасителю города. Такой гауляйтер местного масштаба. И президент Милош Земан, как человек мудрый и образованный, сказал, что это безобразие, и так делать нельзя. Мы, конечно, благодарны президенту за поддержку. Надеемся, что после его выступления [местные] власти примут правильное решение", - заявил глава Минкультуры журналистам в пятницу.

Президент Чехии в четверг высказался за сохранение в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в шестом столичном районе, власти которого настаивают на вывозе монумента. Он подчеркнул, что 9 мая 1945 года войска 1-го Украинского фронта, которым командовал маршал Конев, подавили сопротивление подразделений СС, которые отказались капитулировать в Праге.

Совет Праги-6 (высший исполнительный орган муниципальной власти района - прим. ТАСС) 12 сентября рассмотрит вопрос о памятнике Коневу. Районный староста Ондржей Коларж сообщил, что муниципальным властям поступило несколько предложений от желающих получить монумент. Речь идет о коммерческих военно-исторических музеях и Музее Праги. Коларж также предложил посольству РФ в Чехии забрать памятник и установить на своей территории, закрытой для общественности.

Памятник Коневу установили в Праге в 1980 году. Монумент находится в собственности властей шестого района Праги. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения чешской столицы от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал Конев.