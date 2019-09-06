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Северный Кавказ

Осетинские пироги стали самым популярным брендом Северной Осетии в 2018 году

На втором месте оказался Национальный парк "Алания"

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. Осетинские пироги стали самым упоминаемым локальным брендом Северной Осетии в 2018 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба межрегионального центра общественных инициатив "Северный Кавказ".

"Исследование проводил межрегиональный центр общественных инициатив "Северный Кавказ" в партнерстве с компанией Медиалогия, - говорится в сообщении. - Самый упоминаемый бренд - осетинские пироги".

На втором месте оказался Национальный парк "Алания", за ним следуют Цейское ущелье, Даргавский некрополь, горнолыжный курорт "Цей" и Мидаграбинские водопады.

"В настоящее время регион обладает большим туристическим потенциалом благодаря нетронутой природе и богатому историческому наследию. Туристы имеют возможность познакомиться с культурой и обычаями тех, кто жил здесь много веков назад. Ведь на территории региона собрано более 1,5 тыс. памятников истории и культуры, в том числе федерального значения", - отмечается в сообщении.

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