Голландцы вместе с британцами и ирландцами начнут давать имена ураганам

ГААГА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Голландское королевское метеорологическое бюро вместе с коллегами из Великобритании и Ирландии начнет давать имена ураганам, проходящим через все три страны. Метеорологи трех государств подписали соглашение о сотрудничестве и даже уже составили список имен для штормов следующего года по результатам изучения тысяч предложений со стороны общественности, сообщает информационный портал Dutchnews

Первый ураган, из-за которого будет объявлен желтый или красный уровень погодной опасности, получит имя "Атия", а следующий за ним будет назван "Брендан".

"Штормы не ограничиваются национальными границами, поэтому вполне логично, что мы совместно будем давать имена этим природным явлениям", - отметил директор голландского метеорологического бюро Джерард ван дер Стейнховен. Они будут называться в алфавитном порядке поочередно в честь мужчин и женщин, буквы "Q", "U", "X", "Y" и "Z" пропускаются, так же как и в списке Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Нидерланды внесли в список несколько своих имен. В их числе Ян - в честь Яна Пеллебура, первого голландского ведущего прогноза погоды, и Китти - в честь Китти Коперберг, сотрудницы Голландского королевского метеорологического бюро, замученной нацистами в концлагере "Собибор" в 1943 году. Также в списке значится имя Пит.

Список имен был составлен на основе предложений общественности в честь известных людей, так или иначе связанных с метеорологией в Соединенном Королевстве, Ирландии и Нидерландах. По мнению экспертов, эта мера должна помочь населению лучше подготовиться к надвигающимся неблагоприятным погодным условиям.