Итальянские власти утверждают, что права россиянки и изъятого у нее ребенка соблюдаются

РИМ, 6 сентября. /ТАСС/. Все права россиянки и ее сына, временно изъятого у нее, соблюдаются, а социальные службы действуют в интересах обоих и исходя из физического и психологического состояния матери и ребенка. Об этом ТАСС сообщили в совете по социальной политике мэрии города Бари.

"Дело находится на рассмотрении трибунала по делам несовершеннолетних, который принял промежуточное решение о временном отлучении ребенка. Временно мать и сын живут в разных приемных структурах, наиболее подходящих для них, исходя их физического и психологического состояния обоих. Но они регулярно видятся", - пояснили в мэрии. Там также указали, что женщина много лет находится на попечении социальных служб "по разным причинам". "Много лет она с сыном жила в специальной структуре, которые принимают семьи, нуждающиеся в особой заботе", - указали в мэрии. "Наша задача оказывать помощь всем и принимать всех", - пояснил представитель совета, комментируя замечание, что женщина и ее ребенок не являются гражданами Италии.

Посольство РФ в Италии проверяет информацию об предполагаемом изъятии социальными службами ребенка у российской гражданки, запросив официальные разъяснения у компетентных органов.

В социальных сетях появилась история проживающей в Бари 41-летней Анны Варгановой, которая утверждает, что социальные службы забрали у нее 5-летнего сына, рожденного в Италии вне брака и имеющего российское гражданство. У Варгановой в России есть родственники, которые готовы взять под опеку мальчика.