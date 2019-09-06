Новгородские трассы протяженностью 450 км получат федеральный статус

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Новгородской области предоставили в Росавтодор документы, необходимые для передачи почти 450 км новгородских дорог в федеральную собственность. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Instagram министр транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития региона Станислав Шульцев.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщал ТАСС, что в федеральную собственность будут переданы трассы Крестцы - Окуловка - Боровичи - Устюжна и М-10 - Невель протяженностью около 450 км.

"Только что передали в Росавтодор всю документацию, необходимую для передачи 449,3 км региональных дорог в федеральную собственность. Впереди большая работа по приемке-передаче, но первый шаг сделан, и к 1 января 2020 года региональные участки дорог, которые проходят через Пестово, Боровичи, Окуловку, Крестцы, Яжелбицы, Демянск, Марево и Холм станут федеральными, и процесс передачи будет завершен", - написал Шульцев.

По словам Шульцева, после получения федерального статуса эти дорогикапитально отремонтируют, что позволит сэкономить деньги областного дорожного фонда. Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, за три года на ремонт передаваемых участков дорог регион направил 2,1 млрд рублей, ежегодное содержание обходилось в почти 40 млн. Кроме того, передача магистралей, по мнению областных властей, откроет региону транспортные перспективы.

"Новгородская область будет частью уникального проекта "Северный широтный коридор", который пройдет и через населенные пункты региона, что даст дополнительные возможности для развития объектов придорожного сервиса, приток новых инвестиций и, как следствие, организацию рабочих мест", - поясняет Шульцева в опубликованном сообщении.