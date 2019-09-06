Минздрав уточнил порядок выписки рецептов на незарегистрированные в России медпрепараты

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ разработало порядок выписки рецептов на незарегистрированные в России медицинские препараты. Это следует из пояснительной записки к проекту приказа Минздрава, опубликованной в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

"Внесение изменений в порядок назначения лекарственных препаратов позволит оформить рецепт на лекарственный препарат, не зарегистрированный в Российской Федерации, при необходимости его индивидуального применения по жизненным показаниям на основании решения консилиума федеральной специализированной медицинской организации", - говорится в записке.

Также решение могут принять либо учреждения Российской академии медицинских наук, либо "учреждения субъекта Российской Федерации, в котором оказывается медицинская помощь конкретному пациенту, при отсутствии альтернативного метода лечения".

Кроме того, проектом приказа увеличивается срок действия рецептов, предназначенных для отпуска лекарственных препаратов гражданам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам первой группы, детям-инвалидам, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, требующими длительного курсового лечения, до 180 дней со дня оформления.