Благоустроенную аллею открыли в селе на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Обновленная аллея открылась на центральной улице села Курсавка Ставропольского края после реконструкции. На территории появились зоны отдыха, топиарии и детская площадка, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта края.

"В районном центре Андроповского района - селе Курсавка - открылась аллея по улице Красной. Здесь появились новые пешеходные дорожки с тротуарной плиткой, созданы клумбы, обустроена новая и просторная детская игровая площадка, а неподалеку появилась зона отдыха с установленными зелеными топиариями", - говорится в сообщении

Стоимость работ по реконструкции аллеи в селе с населением более 11 тыс. человек составила порядка 5 млн рублей. "После завершения работ по благоустройству еще на одну обновленную общественную территорию стало больше. И каждый день здесь смогут отдыхать не только жители, но и гости села Курсавка", - приводятся в сообщении слова министра Евгения Штепы.

Создание современных и комфортных условий в городах и селах страны - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". В рамках проекта запланирована ежегодная реализация комплекса мероприятий по формированию современной комфортной городской среды, воплощение к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучение 2 тыс. специалистов.