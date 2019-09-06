Вместимость Отказненского водохранилища удвоили на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Ремонт Отказненского водохранилища, вызвавшего угрозу подтопления во время майского паводка 2017 года на Ставрополье, позволил удвоить его вместимость, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора края.

"В результате осуществленных здесь мер емкость водохранилища увеличена почти вдвое. Если в период паводка 2017 года оно было способно вместить около 50 млн куб. м, то сейчас этот показатель составляет 90 млн куб. м. Кроме того, в 1,5 раза увеличены возможности по сбросу воды, с 80 куб. м в секунду до 120", - говорится в сообщении.

Во время паводка 2017 года в Ставропольском крае из-за низкой пропускной способности и ветхого состояния Отказненского водохранилища возникла угроза наводнения в селе Отказном с населением в 2,8 тыс. человек. "С 2017 года здесь проведены работы на сумму почти полмиллиарда рублей. В частности, осуществлены расчистка дна, укрепление дамбы, модернизация других элементов инфраструктуры водохранилища", - уточняют в правительстве.

Комплекс работ на водохранилище намерены завершить в ближайшие месяцы. Идет обустройство подъездных путей к водохранилищу и дороги на самой дамбе.

Отказненское водохранилище было построено на Ставрополье в 1965 году для сезонного регулирования стока реки Кумы.

Майский паводок 2017 года, признанный сильнейшим за последние полвека, повредил несколько сотен жилых домов на Ставрополье. В 29 населенных пунктах было подтоплено более 2 тыс. жилых домов и более 3,5 тыс. придомовых территорий.