В Краснодаре восстановили работу общественного транспорта, нарушенную из-за дождя

КРАСНОДАР, 6 сентября. /ТАСС/. Коммунальщики на Кубани восстановили работу трамваев и троллейбусов, которую приостановили на нескольких участках в городе из-за прошедшего сильного дождя, последствия стихии ликвидированы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе мэрии города.

Дождь с градом прошел в центре Краснодара. Из-за подтопления улиц приостановили движение трамваев на четырех участках. Троллейбусы не ходили в районе улицы Ставропольской на двух участках: в одном случае из-за подтопления проезжей части, в другом - из-за повреждения контактной сети упавшим деревом.

"Движение трамваев и троллейбусов в Краснодаре полностью восстановлено", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что применять водооткачивающую технику пришлось не везде. На большинстве подтопленных участков вода в короткие сроки ушла в ливневую канализацию. Коммунальщики отработали 23 заявки от населения на откачку воды: 21 из них - с проезжей части улично-дорожной сети и в двух случаях воду откачали с придворовых территорий, последствия ликвидированы.

В Краснодаре долгие годы существовала проблема с сетью ливневых канализаций. В городе ведется активная работа по совершенствованию сети, строятся новые коллекторы, уделено особое внимание обслуживанию существующих.