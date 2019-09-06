На Ставрополье откроют отделение райбольницы, заброшенное более 10 лет

СТАВРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Травматологическое отделение Советской районной больницы, стоявшее недостроем более 10 лет, откроют в 2019 году на Ставрополье. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора края.

"Более чем десятилетие здание являлось брошенным недостроем <…> В 2018 году строительные работы были возобновлены. Сегодня реконструкция завершена, заканчиваются косметические работы, уже идет установка медоборудования. Планируется, что отделение откроется в этом году", - говорится в сообщении.

Строительство травматологического отделения началось в районной больнице в середине 2000-х годов, но работы были прекращены. В пятницу ход строительства объекта осмотрел глава региона Владимир Владимиров. Также он побывал на площадке строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Солдато-Александровском с населением порядка 9 тыс. человек.

"Его возведение начато в рамках краевой программы развития физкультуры и спорта. Здание площадью 3 тыс. кв. м планируется ввести в эксплуатацию в следующем году. На его базе будет действовать зал игровых видов спорта, а также бассейн - первый в этой части Советского городского округа", - пояснили в пресс-службе.