МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам международного телекинофорума "Вместе". Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Вот уже почти 20 лет это замечательное мероприятие объединяет на творческих площадках Ялты талантливых кинематографистов, артистов эстрады, журналистов из разных стран мира, делает культурную жизнь гостеприимного Крыма ярче и многограннее", - говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность, что форум пройдет на высоком уровне и внесет значимый вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества.

XVIII Международный телекинофорум "Вместе" пройдет с 7 по 12 сентября в Ялте.