Первые поставки незарегистрированных в России лекарств ожидаются в октябре

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минздрав России рассчитывает, что первые незарегистрированные в РФ лекарственные препараты из списка психотропных, на закупку которых будут выделены средства из резервного фонда, должны поставить до конца октября. Первая закупка будет проведена из расчета потребности на год, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минздрава России.

В четверг 5 сентября премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на закупку необходимых детям иностранных лекарств, незарегистрированных в РФ. Он отметил, что это важно для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Для этих целей Минпромторгу России будет выделено бюджетное ассигнование в размере 26,128 млн рублей на возмещение затрат ФГУП "Московский эндокринный завод", связанных с закупкой, ввозом и доставкой незарегистрированных в РФ психотропных лекарственных препаратов.

"На 6 сентября в стадии согласования находится договор поставки с одним из европейских дистрибьюторов, имеющим разрешительную документацию Евросоюза на работу с подконтрольными препаратами, который осуществит сбор лекарственных средств от производителей и централизованно направит их в Российскую Федерацию. Ориентировочный срок поставки - третья декада октября 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы, основатель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер заявила, что распоряжение правительства позволит обеспечить этими препаратами около 3 тыс. человек. Ориентировочная потребность в лекарственных препаратах определена Минздравом.

"Минздравом России определена и направлена в адрес ФГУП "Московский эндокринный завод" ориентировочная потребность в отношении 10 ассортиментных позиций (с учетом лекарственной формы и дозировки), по четырем международным непатентованным наименованиям лекарственных препаратов, которые входят в Список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список III)", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, Министерство здравоохранения РФ проводит разъяснительную работу с детскими специалистами. "Детские эпилептологи - специалисты федеральных медицинских центров проводят консилиумы по детям, которым требуются лекарственные препараты из списка III, чтобы подготовить необходимую документацию для получения данных препаратов, в соответствии с действующим законодательством", - пояснили в министерстве.

На портале проектов нормативных и правовых актов также был размещен на этой неделе проект приказа Минздрава России, определяющий порядок выписки рецептов на незарегистрированные в России медицинские препараты. В документе определено, что решение о назначении такого лекарства могут принять либо учреждения Российской академии медицинских наук, либо медицинские организации субъекта. Срок действия рецепта устанавливается 180 дней со момента оформления.