Глава Севастополя отменил закупку уличных туалетов по "космическим" ценам

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отменил закупку уличных туалетов, цена на которые могла достигать 4,3 млн рублей за одну штуку.

Как пояснили журналистам в пресс-службе правительства Севастополя, ранее государственное бюджетное учреждение "Парки и скверы" объявило конкурс на приобретение десяти санитарных комплексов. Максимальный объем финансирования поставки составлял более 43 млн рублей - то есть, 4,3 млн рублей за одну модульную туалетную кабину.

"Меня, честно говоря, редко можно чем-то удивить, но этот "креатив" сотрудников департамента городского хозяйства даже меня поразил. Возникло даже подозрение - не трансформируются ли в случае необходимости эти туалеты в космические корабли. Но выяснилось, что нет: это просто такие "хай-топ" разработки. Естественно, эта закупка была сегодня отменена", - сказал Развожаев.

Он добавил, что севастопольцы и гости города действительно жалуются на дефицит общественных туалетов. "Но все должно быть соразмерно здравому смыслу. Без wi-fi мы можем обойтись, а без канализации нормальной нельзя. Поручил вице-губернатору Владимиру Базарову вопросы закупок департамента городского хозяйства взять под личный контроль", - уточнил врио губернатора.