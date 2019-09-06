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Чемпионат WorldSkills

Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке EuroSkills в 2022 году

План включает 51 мероприятие

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/, Правительство РФ утвердило план мероприятий по подготовке и проведению чемпионата рабочих профессий EuroSkills по стандартам WorldSkills в Санкт-Петербурге в 2022 году. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте кабмина.

"План включает 51 мероприятие, касающееся, в частности, исполнения международных обязательств по подготовке и проведению чемпионата, подготовки объектов городской инфраструктуры, в том числе мест размещения участников и гостей, разработки соревновательной и деловой программ", - говорится в сообщении правительства.

Кроме того, согласно плану, с 2020 года Министерство финансов РФ будет выделять дополнительные бюджетные средства для осуществления данного плана, а Минпросвещения - ежегодно представлять отчет о ходе его реализации.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. В 2022 году Ленинградская область будет принимать у себя европейский чемпионат рабочих профессий EuroSkills.

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