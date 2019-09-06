Собянин принял участие в вечере чествования выдающихся москвичей в Кремле

В своем выступлении мэр отметил важность бережного отношения к наследию, доставшемуся от старшего поколения. Так, например, в девяностые объекты главной выставки страны - ВДНХ - из-за невнимательного отношения пришли в упадок или использовались не по назначению. "Мне вспомнилось, что случилось с ВДНХ: в конце восьмидесятых годов это была площадка, на которой были показаны достижения огромной державы, а в начале девяностых вдруг закрыли павильон "Космос " и стали там торговать вениками - и так произошло с большинством павильонов", - сказал он.

Исторические постройки удалось отреставрировать, вернуть былое предназначение, а вместе с ними - историю целой страны, отметил Собянин. "История ВДНХ: возрождение павильона "Космос", "Нефть", строительство павильона атомной энергетики, создание огромного музейного пространства говорит о том, что мы действительно начали возрождать страну. И я всегда испытываю огромную ответственность за то, чтобы мы не уронили планку, которую вы нам задали, чтобы город Москва всегда был на высоте, был не только лидером в стране, но и мировым лидером. Конечно, для этого нужна команда, нужна поддержка, и я надеюсь на вашу поддержку, мы по-прежнему большая команда Москвы", - сказал градоначальник.

На вечере "Молодости нашей нет конца" собрались люди разных профессий: космонавты, строители, инженеры, педагоги. "Вы все объединены одним - любовью к Родине, нашему городу и той истории, которой вы сами являетесь. Каждый из вас - это огромная история созидания, творчества, отношения к людям и стране. Спасибо вам огромное", - сказал Собянин.

Он также поблагодарил Ланового за традицию устраивать праздничные вечера накануне дня рождения города, где чествуют москвичей, внесших вклад в развитие столицы.

Празднования в честь 872-летия Москвы состоятся 7 и 8 сентября. По этому случаю подготовлена масштабная культурная программа, которая будет проходить в самых знаковых местах столицы: у храма Христа Спасителя и в парке "Зарядье", в парке искусств "Музеон" и на Цветном бульваре, а также на Поклонной горе и Старом Арбате. На площадках будут проводиться образовательные лекции и мастер-классы, модные показы, театральные представления для детей и взрослых и многое другое.