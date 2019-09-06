Из Пулково отправился рейс в Тунис, задержавшийся на 18 часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Tunis Air из Пулково в город Монастир в Тунисе, задержавшийся на 18 часов, отправлен поздним вечером в пятницу, следует из данных онлайн-табло аэропорта Санкт-Петербурга.

"Отправлен в 22:38 мск", - говорится в информации о статусе рейса на табло. Также указано, что его выполняет борт Airbus A320.

Самолет должен был вылететь в 04:15 мск в пятницу. Как ранее пояснили ТАСС в компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей Пулково, рейс задержался из-за несвоевременного прибытия самолета.