Сквер памяти погибших при пожаре интерната детей намерены построить в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Махачкалы намерены построить сквер, посвященный памяти погибших в 2003 году при пожаре в интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в пятницу по итогам встречи мэра Махачкалы Салмана Дадаева с муфтием Дагестана Ахмадом Абдулаевым.

"В ходе встречи Салман Дадаев обратил внимание на территорию на пересечении проспекта Акушинского с улицей Абдулхамида Юсупова, на которой было запланировано строительство сквера Шахидов, на месте, где располагался сгоревший интернат для глухих и слабослышащих детей. Эта трагедия унесла в 2003 году 28 детских жизней. Учитывая желание людей увековечить память трагически погибших детей, а также то, что на данной территории отсутствуют места для отдыха горожан, мэр Махачкалы предложил совместными усилиями завершить строительство сквера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что муфтий республики "положительно отреагировал на это предложение и подчеркнул, что для него главными индикаторами безопасности являются матери, которые прогуливаются по городу с детьми в колясках". Дадаев в свою очередь выразил уверенность, что на этом месте "получится создать уютный уголок для отдыха и досуга горожан".

"Градоначальник отметил, что в ближайшее время планирует выехать на место для осмотра территории, специалистам будет дано поручение пересмотреть проект сквера - предыдущий проект предусматривал строительство фонтана. Сейчас же акцент сделают на увеличении зеленых зон. Администрация города подключится к строительным работам", - сообщила пресс-служба.

По данным пресс-службы мэрии города, после пожара на месте интерната до 2016 года располагался несанкционированный рынок, который был закрыт администрацией города, и земельный участок высвобожден для строительства сквера. На сегодняшний день территория огорожена, строительные работы приостановлены.

В августе 2018 года в интервью ТАСС муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев сообщал, что на этом месте в 2019 году появится парк, посвященный памяти убитых богословов и погибших при пожаре в интернате детей с ограниченными возможностями здоровья. Абдулаев сообщал, что на территории парка, который строится муфтиятом республики на привлеченные средства, будет установлена мемориальная плита с именами погибших 28 детей и убитых богословов республики. Территория нового парка, по словам муфтия региона, займет более 1 га.