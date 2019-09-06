Пункты выдачи детского питания возобновили работу при больницах Дагестана

МАХАЧКАЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Выдача детского питания возобновлена в городских и районных больницах Дагестана после длительного перерыва. Об этом сообщается в пятницу на сайте республиканского Минздрава.

"Аукцион по обеспечению детским питанием в Дагестане завершился благополучно. Пункты выдачи заработали при городских и районных больницах. Наборы выдаются по рецепту, который необходимо взять в поликлинике по месту жительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с постановлением правительства Республики Дагестан от 5 марта 2019 года продуктовые наборы положены детям до трех лет из малоимущих и многодетных семей.

"В перечень продукции входят молочные и адаптированные смеси для недоношенных детей, для вскармливания младенцев с нарушением пищеварения, молочные и безмолочные каши, соки фруктовые и фруктово-овощные и т. д.", - поясняется на сайте.

По данным Министерства здравоохранения Дагестана, на протяжении "длительного времени в регионе ежемесячное детское питание не выдавалось". "Причиной этому послужили судебные тяжбы, которые затеяли между собой компании-поставщики детских смесей, участвовавшие в конкурсе", - сообщает ведомство.