Путин в День Москвы посетит ВДНХ и осмотрит новые объекты в "Лужниках"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу примет участие в торжественных мероприятиях на ВДНХ, посвященных празднованию Дня Москвы.

"В числе более 3 тыс. участников мероприятий - председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, мэр столицы Сергей Собянин, почетные граждане Москвы, представители общественных и молодежных организаций, - сообщили в пресс-службе Кремля. - На торжества также приглашен первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев".

"Планируется, что Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев вместе посетят отреставрированный павильон "Казахстан" на ВДНХ", - добавили в Кремле. С 7 по 11 сентября пройдут Дни культуры Казахстана в России. Многие их мероприятия состоятся в павильоне "Казахстан".

Также в этот день Путин посетит Олимпийский комплекс "Лужники", где ознакомится с реконструированным многофункциональным Дворцом водных видов спорта и Дворцом художественной гимнастики. Дворец водных видов спорта появился в результате начавшейся в 2015 году реконструкции здания старого открытого бассейна. Сохранив узнаваемость архитектурных очертаний, новый дворец существенно расширил свои возможности, увеличив площадь в 2,5 раза. Комплекс готов принимать до 10 тыс. посетителей в сутки.

Дворец художественной гимнастики открылся в июне 2019 года и стал самым крупным специализированным центром гимнастики в мире. Арена соответствует международным требованиям и может принимать соревнования уровня Олимпиады и чемпионата мира. Здание возвели по инициативе президента Всероссийской ассоциации художественной гимнастики, тренера Ирины ВинерУсмановой.

Мероприятия Дня города

В этом году 7 и 8 августа столица отметит свой 872-й день рождения, на 2019 год приходится также 80-летний юбилей ВДНХ, поэтому тематика праздника будет связана с этой датой. Праздничная программа будет организована во всех округах столицы. Торжества начнутся 7 сентября на ВДНХ. Пройдет более 250 праздничных программ - они были составлены с учетом мнения москвичей, принявших участие в голосовании в системе "Активный гражданин". Оно охватило 353,8 тыс. человек.

Центральной площадкой празднования станет Тверская улица, которая будет пешеходной, на ней появятся более 30 арт-объектов в виде символов ВДНХ. Кроме того, культурную программу организуют на сотнях площадок по всему городу, для жителей столицы выступят более тысячи популярных исполнителей. Также 7 сентября в 21:00 мск на 13 площадках в городе и 18 площадках в парках прогремят залпы салюта.