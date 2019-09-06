Генеральная ассамблея Экзархата русских приходов в Западной Европе соберется в субботу

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Внеочередное заседание Генеральной ассамблеи Архиепископии православных приходов русской традиции в Западной Европе состоится в субботу в Париже, сообщает сайт организации. На повестке дня стоит рассмотрение возможности воссоединения архиепархии с Русской православной церковью (РПЦ).

"Внеочередное общее собрание будет созвано 7 сентября 2019 года", - написано на сайте архиепископии.

В отдельном коммюнике на сайте представлен собственный проект возвращения в юрисдикцию Московского патриархата. "С учетом поправок, которые были разработаны после публикации документов, представленных нашим архиепископом [Хариупольским Иоанном (Реннето)] при подготовке к внеочередной Генеральной Ассамблее 7 сентября, представляется целесообразным прояснить основные ориентации "проекта присоединения" архиепископии к Московскому патриархату. Предложенный канонический статус будет статусом полноценной автономной архиепископии. В то же время архиепископия сохраняет свое правовое положение в соответствии с французским законодательством", - сообщается в нем.

Ранее экзарх Западной Европы Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний (Севрюк) направил главе архиепископии архиепископу Хариупольскому Иоанну (Реннето) письмо. В нем он сообщил, что РПЦ готова сохранить особенности богослужения, а также епархиального и приходского управления архиепископии, если ее общее собрание попросит о присоединении к Московскому патриархату.

История вопроса

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе - бывшая епархия (экзархат) в составе Константинопольского патриархата с центром в Париже, чьи приходы расположены в ряде стран Европы, главным образом во Франции. Она была создана в феврале 1931 года, объединив принятые в Константинопольский патриархат русские заграничные приходы.

Священный синод Вселенского патриархата 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе. В ответ на это решение патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять архиепископию в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления.

Синод Константинопольского патриархата на заседании 29-30 августа принял решение выдать архиепископу Хариупольскому Иоанну отпускную грамоту и освободить его от пастырского попечения над приходами бывшего Западноевропейского экзархата русских приходов. В ответ на это архиепископ Иоанн заявил, что по-прежнему является главой Архиепископии и не признал решение Константинополя о своей замене. Соответствующее заявление распространил его секретариат.

Архиепископ Иоанн был управляющим Западноевропейским экзархатом русских приходов с 2016 года по 27 ноября 2018 года, когда этот экзархат был упразднен Константинопольским патриархатом. В решении Синода говорится о том, что ответственность за "приходы русской традиции в Западной Европе" передается митрополиту Галльскому Эммануилу (Адамакису), являющемуся местоблюстителем Западноевропейского экзархата Константинопольского патриархата.

На данный момент архиепископия имеет 65 приходов, 32 общины, 11 действующих церквей, два монастыря, семь скитов - во Франции (40 приходов), Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании. Клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов. Bо Франции она считается численно главенствующей православной епархией.