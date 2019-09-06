Ким Чен Ын сфотографировался с участниками национальной конференции педагогов

ПХЕНЬЯН, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын встретился с участниками 14-й национальной конференции педагогов в Пхеньяне и сфотографировался с ними на память. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что к месту фотосъемки лидер КНДР вышел, "тепло отвечая на страстное ликование участников", которые дарили ему букеты цветов. "Педагоги являются коммунистами, верными патриотами и профессиональными революционерами, которые создают блестящее будущее страны, - заявил Ким Чен Ын учителям. - Участники должны обеспечить перелом в сфере образования, понимая намерение партии превратить беспрецедентную по масштабам конференцию в важный момент для совершения коренного обновления в образовательной работе".

Ранее Ким Чен Ын в своем докладе, направленном участникам конференции, подчеркнул важность научно-технического образования, назвав его локомотивом экономического развития КНДР. Как отмечалось в документе, "конкуренция между странами становится конкуренцией в области науки и технологий, конкуренцией в сфере образования, конкуренцией за обладание большим числом талантов, и жестокость этого соревнования напоминает невидимую войну". По информации ЦТАК, Ким Чен Ын в своем докладе поставил задачу совершить "радикальный поворот" в сфере образования КНДР, чтобы за короткий период времени оно вышло на уровень передовых стран мира.

В Пхеньяне с 2 сентября проходила национальная конференция педагогов, на которую собрались школьные и вузовские преподаватели со всей страны. В ходе работы форума его посетили высокопоставленные партийные и правительственные чиновники, которые призвали участников "обучить больше талантов, чтобы внести вклад в развитие науки и техники". О том, какое значение руководство КНДР придает развитию образования, говорит тот факт, что в апреле нынешнего года в конституцию народной республики был добавлен параграф, который гласит, что "обладание знаниями в области науки и технологий является наиболее важным стратегическим ресурсом нации".