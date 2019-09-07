Почетную императрицу Японии госпитализировали для проведения операции

ТОКИО, 7 сентября. /ТАСС/. Почетная императрица Японии Митико в субботу была госпитализирована для проведения операции по удалению рака груди. Об этом объявило Управление делами императорского двора.

Отмечается, что сама операция будет проведена в воскресенье в больнице при Токийском университете. Рак молочной железы на ранней стадии врачи обнаружили у Митико в начале августа.

Сейчас Митико 84 года. В 2011 году у нее была обнаружена ишемическая болезнь сердца. Тогда врачи провели ей коронарное шунтирование. После этого симптомы болезни повторились в 2015 году.

Почетная императрица Митико (урожденная Митико Сёда) получила этот титул в мае после отречения от престола ее супруга Акихито - бывшего монарха, а ныне почетного императора Японии. За всю историю императорского дома Японии Митико стала первой девушкой незнатного происхождения, которая получила титул императрицы.