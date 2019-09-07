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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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Спецборт отряда "Россия" приземлился в Киеве

Источник в силовых структурах сообщил, что на самолете в РФ отправят россиян в рамках обмена

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Самолет специального летного отряда "Россия" Ту-204 совершил посадку в аэропорту Киева. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

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"Ту-204 приземлился в Борисполе. На нем в Россию будут отправлены граждане РФ в рамках обмена", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что посадка россиян на борт начнется в ближайшее время.

После этого самолет вылетит в Москву, где приземлится во Внуково-2. Сейчас во Внуково ожидает вылета группа граждан Украины, они отправятся в Киев украинским спецбортом.

По словам источника, Ту-204 прибыл в Киев пустым, граждан Украины, подлежащих обмену, на борту не было.

"Граждане Украины, это около 30 человек, находятся в аэропорту Внуково. Они ожидают вылета в Киев. Спецборт Ту-204, приземлившийся в Борисполе, прибыл туда пустым", - сказал источник.

Источник не уточнил, кто вошел в списки на обмен. Но адвокат одного из арестованных в РФ после провокации в Керченском проливе Николай Полозов сообщил ТАСС, что все 24 украинских моряка, которые участвовали в инциденте, находятся во Внуково.

Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.

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УкраинаРоссияОбмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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