Во Франции обнаружили бактерию, убивающую оливковые рощи

ПАРИЖ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Министерство сельского хозяйства Франции сообщило в пятницу, что впервые на оливковых деревьях на юге страны обнаружена бактерия Xylella fastidiosa, которую прозвали "убийцей оливковых рощ". Пораженные деревья находятся в департаменте Вар, рядом с Италией, откуда заболевание и распространяется. Минсельхоз подчеркивает, что расценивает происходящее "как очень опасное явление".

Переносимая насекомыми, Xylella fastidiosa способна атаковать более чем 200 видов растительности - оливковые деревья, виноградную лозу, различные фруктовые деревья, а также дубы и люцерну. Во Франции она уже была найдена на различных деревьях в 19 коммунах департамента Вар и острова Корсика.

Впервые Xylella fastidiosa была обнаружена во Франции на острове Корсика в 2015 году - на листьях мирта обыкновенного. После этого в средиземноморской зоне страны были обследованы 5,1 тыс. оливковых деревьев - все оказались здоровыми.

Декоративные оливы

Теперь ситуация изменилась, причем заболевание обнаружено на оливковых деревьях, которые использовались как декоративные. Во Франции это очень популярно, и оливы в кадках можно увидеть в любом регионе страны, у ресторанов и кафе. Также столетние деревья богатые владельцы загородных домов покупают в специальных питомниках за немалые деньги, чтобы высадить их в саду или у дома.

Два заболевших дерева были найдены в курортных городах на юго-востоке - Антибе и Медоне. В ближайшие же дни они, как сообщил Минсельхоз, будут выкорчеваны и сожжены. В радиусе 5 км вокруг мест нахождения больных деревьев создаются санитарные зоны, в которых будет вестись усиленный контроль за состоянием растительности, а некоторые из ее представителей даже будут уничтожаться с тем, чтобы помешать распространению бактерии. Все жители предупрежден о том, что не следует вывозить в другие районы страны или за ее пределы какие-либо образцы местных растений.

Минсельхоз Франции подтвердил, что найденная на юге бактерия относится к тому же штамму, что и в Италии. В минувший четверг Суд Европейского союза подтвердил правильность позиции Европейской комиссии, которая выразила мнение, что Италия в свое время не приняла достаточно эффективных мер с тем, чтобы предотвратить распространение Xylella fastidiosa. В ЕС считают, что Италия с октября 2013 года, когда был обнаружен первый очаг заболевания на ее территории, "не в полной мере" учла требования существующих в ЕС правил на этот счет.

Теперь, если Италия не прислушается ко мнению суда, ей могут грозить санкции - прежде всего денежные штрафы. В настоящее время бактерия присутствует на территории 4 стран - Италии, Франции, Испании и Германии. Бактерия потенциально смертельна для всех поражаемых ею 200 видов растительности.