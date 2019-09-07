Дмитрий Киселев сообщил, что Кирилл Вышинский вылетает в Москву

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, отпущенный из-под ареста в конце августа, вылетает из Киева в Москву, сообщил в субботу ТАСС генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

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"Кирилл в эти минуты находится на летном поле, в ближайшие минуты вылетает в Москву", - сказал он.

По его словам, Вышинский прибыл в аэропорт Киева на отдельном автомобиле.

Говоря о дальнейших планах журналиста, Киселев отметил, что Вышинский планирует вернуться в профессию и написать книгу. Его встреча с коллегами запланирована на понедельник, добавил собеседник агентства.

Кирилл Вышинский был задержан Службой безопасности Украины в мае 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Обвинения в свой адрес журналист не признает. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.