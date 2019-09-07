Греф считает, что турпоток на курорте "Манжерок" на Алтае будет расти на 10-15% в год

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 7 сентября. /ТАСС/. Поток туристов на круглогодичном горнолыжном комплексе "Манжерок" в Республике Алтай будет ежегодно увеличиваться на 10-15%, благодаря запуску нового подъемника и строительству новой туристической инфраструктуры. Об этом в субботу сообщил журналистам президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

"Каждый год с подъемником, с наращиванием инфраструктуры, турпоток будет расти. Думаю, минимум на 10-15% туристический поток в год будет расти", - сказал Греф.

По его словам, сегодня ежегодно на "Манжерок" приезжают отдохнуть до 220 тыс. туристов, в течение ближайших пяти лет туристический поток должен составить не менее 700 тыс. человек в год. Через 3,5 года Сбербанк намерен завершить на территории горнолыжного курорта строительство ключевых объектов инфраструктуры, в том числе и гостиницы, что позволит увеличить посещаемость комплекса почти в четыре раза в сравнении с нынешним числом отдыхающих. "Когда все будет построено - будет скачок [по числу туристов]", - подчеркнул Греф.

Новый гондольный подъемник с инфраструктурными объектами для него стоимостью около 1,4 млрд рублей открылся в субботу на круглогодичном горнолыжном комплексе "Манжерок" в Республике Алтай, он позволит перевозить около 2,4 тыс. человек в час. На вершину горы туристы смогут подняться менее чем за десять минут в теплых кабинах.

На Манжероке введены в эксплуатацию гостиничный комплекс, кресельный и бугельный подъемники, горнолыжные трассы на 1050 метров и 275 метров, а также водозабор и инженерные сети. Инвестор вложил в проект более 2 млрд рублей. В перспективе планируется построить трехзвездочные гостиницы и 32 горнолыжные трассы, 9 кресельных и 7 бугельных подъемников, сноуборд-парк. Проектная стоимость объекта - не менее 10 млрд рублей.

Туристический бизнес - одна из главнейших отраслей экономики Республики Алтай. В ней задействовано более 6 тыс. человек (около 3% населения). В регионе насчитывается порядка 19 тыс. мест размещения для туристов и 350 пеших, конных и водных маршрутов. По итогам 2018 года в республики отдохнули более 2,1 млн туристов.