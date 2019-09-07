В Париже началась Генеральная ассамблея Архиепископии русских приходов в Западной Европе

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Внеочередное заседание Генеральной ассамблеи Архиепископии православных приходов русской традиции в Западной Европе началось в одной из церквей Парижа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС на месте событий.

Встреча проходит при закрытых дверях, без доступа прессы и представителей других церквей. "Мы не планируем делать каких-либо заявлений до завершения работы", - сообщил один из участников встречи. Как стало известно корреспонденту ТАСС, на повестке дня стоит единственный вопрос - рассмотрение возможности воссоединения архиепархии с Русской православной церковью (РПЦ).

За несколько дней до ассамблеи на сайте архиепископии был опубликован собственный проект ее возвращения в юрисдикцию Московского патриархата. Как пояснили представители экзархата, в нем учтены положения документов, представленные архиепископом Хариупольским Иоанном (Реннето), и последующие за этим поправки. "Предложенный канонический статус будет статусом полноценной автономной архиепископии. <...> В то же время архиепископия сохраняет свое правовое положение в соответствии с французским законодательством", - отмечается в проекте.

Ранее митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний (Севрюк), экзарх Западной Европы Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, направил архиепископу Иоанну (Реннето) письмо. В нем он заверил, что РПЦ готова сохранить особенности богослужения, а также епархиального и приходского управления архиепископии, если ее общее собрание попросит о присоединении к Московскому патриархату.