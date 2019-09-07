CNN: в подвале магазина грампластинок в Сиэтле нашли чек с гонораром Курту Кобейну

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Банковский чек с авторским гонораром для лидера культовой группы Nirvana Курта Кобейна нашелся случайно в магазине грампластинок Easy Street Records в городе Сиэтл (штат Вашингтон). Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на владельца этого магазина Мэтта Вона.

По его словам, чек на сумму $26,57 датирован 6 марта 1991 года и выписан организацией Broadcast Music, которая занимается сбором и переводом авторских гонораров от лица исполнителей. Вон еще не успел выяснить, за какое произведение упомянутые выше деньги полагались Кобейну. Чек выписан за несколько месяцев до релиза второго студийного альбома группы - Nevermind (24 сентября 1991 года).

Владелец магазина помнит, как в 1993 году приобрел копии записей и программу гастролей этой группы. "На прошлой неделе я разбирал всякие вещи в подвале и, видно, в ожидании момента озарения перебирал каждую мелочь. Вот так откуда-то выпал и этот тонкий лист бумаги", - рассказал CNN Вон. Он основал свое предприятие в 1988 году и торгует главным образом грампластинками и компакт-дисками. В 2001 году в магазине открылся кафетерий, а потом стали выступать такие популярные исполнители, как Лу Рид, Элвис Костелло, Патти Смит, Лана дель Рей и группа Kings of Leon.

Вон рассказал, как, копаясь в подвале, отыскал также пропуск за кулисы одного из концертов Кобейна, а также платежное поручение на выплату $177 за аренду квартиры одного из родоначальников музыкального направления гранж. Судя по датам, лидер группы хранил эти бумажки не менее двух лет. Владелец магазина считает, что музыкант берег их как память или как талисман, приносящий удачу.

Группа Nirvana была основана в 1987 году в США, дебютный альбом Bleach вышел в 1989 году. Вторая пластинка (Nevermind, 1991) и хит Smells Like Teen Spirit сделали коллектив одним из самых успешных и популярных в жанре альтернативного рока. В 1993 году вышел третий и последний альбом - In Utero, а через год группа распалась после смерти своего основателя и лидера Курта Кобейна.