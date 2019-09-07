Путин признался, что любит Москву и гордится ею

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высоко оценил развитие Москвы, хотя признал, что проблемы еще есть.

"Мы видим, как преобразилась столица за последние годы - это просто очевидный факт, - как много сделано для создания комфортной, деловой среды, социальной, транспортной и цифровой инфраструктуры, благоустроенных общественных пространств", - сказал глава государства, открывая торжества в День города. По его мнению, "конечно, при таком масштабе в таком мегаполисе не может не быть проблем".

"Их еще достаточно, но сделано много, причем, без исключения во всех районах Москвы, которые по своим масштабам сопоставимы с большими европейскими городами", - отметил Путин.

"Все улицы, парки, проспекты, все уголки столицы очень разные, но гармонично сочетаются и дополняют друг друга, образуют уникальный, неповторимый ансамбль - нашу Москву, которую мы все любим и которой по праву гордимся", - подчеркнул президент.