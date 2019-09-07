Аксенов: жители Крыма с особым чувством относятся к Москве и благодарны за поддержку

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Жители Крыма благодарны Москве и москвичам за постоянную огромную поддержку и рассчитывают на укрепление торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, сообщил в своем аккаунте Instagram глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Мы благодарны Москве и москвичам за огромную поддержку. Развиваются и крепнут связи между нашими регионами, успешно реализуется Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, заключенное Советом министров республики и правительством Москвы", - написал Аксенов, поздравляя москвичей с отмечаемым сегодня Днем города.

По мнению главы республики, день рождения Москвы - особый праздник для всех жителей страны, поскольку с российской столицей связаны ключевые события отечественной истории: от основания города Юрием Долгоруким до победы Дмитрия Донского на Куликовом поле, от подвига народного ополчения Минина и Пожарского до Парада Победы на Красной площади. Аксенов обратил внимание на постоянное развитие города - модернизацию инфраструктуры, рост уровня и качества жизни его жителей.

"Москва - сердце России, великий город, духовный и политический центр мирового значения, объединивший огромные пространства и множество народов. <...> Желаю столице нашей Родины новых успехов, побед и процветания, а всем москвичам - здоровья и благополучия!" - сказал Аксенов.