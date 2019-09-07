В Баку стартовал XVII чемпионат мира по игре "Что? Где? Когда?"

БАКУ, 7 сентября. /ТАСС/. Семнадцатый чемпионат мира по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" открылся в субботу в столице Азербайджана. В нем принимают участие 75 команд из 29 стран мира, в том числе из России, которая представлена 20 командами.

"Это - двойной рекорд международного интеллектуального движения", - подчеркнули в оргкомитете соревнований. Здесь напомнили, что первый чемпионат мира по игре "Что? Где? Когда?" также прошел в Баку в 2002 году. "С тех пор число команд, участвующих в мировом первенстве, и представляемых ими стран утроилось", - отметили в оргкомитете.

Среди участников нынешнего чемпионата - звезды телевизионных клубов "Что? Где? Когда?", передачи "Брейн ринг" и других телеклубов.

Выступивший на церемонии открытия президент международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?", российский телеведущий, режиссер и продюсер Андрей Козлов пожелал участникам честной и справедливой игры, выразил уверенность в том, что победит "сильнейший и умнейший". Он отметил, что в нынешнем первенстве участвует несколько знатоков, которые играли еще в первом чемпионате семнадцать лет назад.

Министр налогов Азербайджана, один из первых игроков московского клуба "Что? Где? Когда?" Микаил Джаббаров сказал, что участие в игре его многому научило. "Самые главные уроки - это умение работать в команде, умение принимать решение, умение бороться и стремление побеждать", - сказал он.

Чемпионат продлится до 8 сентября. В общей сложности командам предстоит ответить на 120 вопросов. Российские команды знатоков традиционно считаются фаворитами соревнований.