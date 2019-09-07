{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поздравил Художественно-исторический музей имени Григорьева со 100-летием

Президент назвал музей является жемчужиной культурного наследия Марий Эл

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Художественно-исторического музея имени А. В. Григорьева со 100-летием. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Расположенный в старинном приволжском городе Козьмодемьянске, этот замечательный музей является одной из подлинных жемчужин богатейшего исторического, культурного, духовного наследия Республики Марий Эл. В его впечатляющем собрании - полотна известных русских мастеров, памятники декоративно-прикладного искусства, ценные архивные документы", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что особое место в собрании музея занимает уникальная этнографическая коллекция, посвященная самобытным традициям и обычаям народов региона. Путин добавил, что сегодня музей динамично развивается и служит важной образовательной, просветительской площадкой для детей и молодежи, пробуждает у них интерес к истории родного края и страны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35"
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова отметила, что технические вопросы обмена решались "достаточно непросто", так как более чем у половины граждан не было документов, удостоверяющих личность
Читать полностью