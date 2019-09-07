Новый мировой рекорд в хождении по канату на высоте установили в Москве

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Немецкий спортсмен Фриди Кюне установил новый рекорд в хождении по канату, натянутому между зданиями, - хайлайну. Он прошел по тросу на высоте 350 м над землей, сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В честь 872-летия Москвы на площадке "Москва-сити" спортсмен из Германии Фриди Кюне установил новый мировой рекорд по хайлайну. Достижение было зафиксировано в 11:44 мск. Кюне первым из участников ступил на стропу, натянутую между небокребами "Око" и Neva Towers, и с первой же попытки прошел по ней 245 м на высоте 350 м над землей. Новое достижение почти на 100 м выше предыдущего рекорда, и его внесут в "Книгу рекордов Гиннесса", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, соревнования по хайлайну продолжатся 7-8 сентября. В это время по тросу будут пытаться пройти спортсмены из России, Франции и Канады. Если все семь участвующих хайлайнеров смогут преодолеть трассу, рекорд будет зафиксирован за каждым из них.

За соревнованиями можно наблюдать с улицы и из башни "Око", также на сайте "Московский сезонов" ведется трансляция.