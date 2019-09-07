Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось. Об этом заявила в субботу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня наступил, наконец, тот волнительный день, когда мы уже с уверенностью можем сказать, что взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось", - сказала она.

По словам Москальковой, обмен удерживаемыми лицами прошел по формуле "35 на 35".

"35 человек с одной стороны и 35 человек - с другой", - сказала она.

Москалькова отметила, что технические вопросы обмена решались "достаточно непросто", так как более чем у половины граждан не было документов, удостоверяющих личность.

"Нужно было выписать свидетельство о возвращении, и для этого запрашивались данные о гражданстве, о прописке. Но все ведомства - и МВД по линии федеральной миграционной службы, и наши посольства, и МИД работали настолько слаженно и доверительно, что смогли за такое короткое время решить вопросы документирования и вопросы их дальнейшей транспортировки домой - то есть технические", - пояснила омбудсмен.

Но самое главное, по словам Москальковой, были вопросы так называемого юридического статуса, "который они должны были получить - и осужденные, и те, в отношении которых уголовное дело еще не завершено, ведется следствие, рассматривается дело в судах".

Поэтому здесь вырабатывались соответствующие формулы. "Те граждане, которые прилетают в Москву, имеют статус личного обязательства граждан, которые дали обязательства являться к следователю или в суд в соответствующем государстве", - отметила она.

Омбудсмен считает важным, чтобы для возвращенных граждан РФ и Украины не последовало новых репрессивных мер со стороны правоохранителей обоих государств.

"Сегодня очень важно, чтобы для них возвращение в свои семьи не повлекло потом репрессивных мер со стороны правоохранительных органов обоих государств. Раз они находятся на территории других государств, нужно договориться, как будет продолжаться следствие, как будут даваться показания, на каких основаниях будут прекращаться уголовные дела", - сказала омбудсмен ТАСС.

Москалькова надеется, что уголовные дела в отношении граждан России и Украины, обмен которых стороны провели в субботу, будут прекращены.

"Государственным органам еще предстоит решить вопросы, как будут завершаться эти уголовные дела [в отношении граждан России и Украины]. И мы понимаем, что, раз люди освобождены из-под стражи, то есть надежда на то, что и дела будут прекращены. И эти люди получат статус свободных граждан, у которых завершена эта уголовно-процессуальная история", - сказала она ТАСС в пятницу.