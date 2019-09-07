Стоимость установки мусорных контейнеров в Тамбовской области составит 1 млрд рублей

ТАМБОВ, 7 сентября. /ТАСС/. Регоператор по обращению с отходами в Тамбовской области оценивает стоимость установки мусорных контейнеров и оборудования площадок под них в 1 млрд рублей. Об этом в субботу в ходе круглого стола в рамках автопробега "Чистая страна" сообщил исполнительный директор компании-регоператора "Тамбовская сетевая компания" ("ТСК") Валерий Каширский.

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Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"[Со стороны населения] много жалоб на то, что нет контейнеров, особенно в сельской местности. Эта проблема, которая сейчас, я не понимаю, как она будет дальше решаться. Если только по нашей области установить контейнеры и подготовить площадки, - это более 1 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, проблемы в мусорной сфере региона также возникают в связи с транспортировкой отходов и качеством дорог. Кроме того, есть проблемы с техникой, а также задолженностью по оплате услуг по вывозу мусора.

Компания "ТСК" получила статус единого регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в сентябре 2018 года. Зоной деятельности регионального оператора является вся территория Тамбовской области, включающая 30 муниципальных образований. Регион заключил договор с "ТСК" на 10 лет.

Автопробег "Чистая страна" стартовал из Московской области 5 сентября. Он пройдет через шесть городов: 7 сентября участники прибыли в Тамбов, 10 сентября окажутся в Липецке, 11 сентября - в Воронеже, 13 сентября - в Белгороде, 15 сентября в Ростове-на-Дону. 17 сентября пробег завершится в Геленджике отраслевой конференцией, на которой подведут итоги полугода реализации реформы обращения с отходами в России.