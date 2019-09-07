Экс-король Малайзии сожалеет о своем выборе в личной жизни

СИНГАПУР, 7 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Экс-король Малайзии султан штата Келантан Мухаммад V выразил сожаления по поводу своего выбора в личной жизни и появившихся в последнее время в социальных сетях его частных фотографиях и откровениях. С таким заявлением от его имени выступил официальный представитель султаната Ник Шафриман, не уточнив правда, в каком именно периоде жизни раскаивается Мухаммад V.

"Его королевское высочество сожалеет о том выборе, который был сделан в его личной жизни, что привело к замешательству его подданных, а также породило волну слухов и непроверенной информации", - указывается в заявлении. "Он надеется, что подданные не будут отвлекаться на это, а продолжать молиться о династии султана", - отметил представитель дворца.

Кроме того, Ник Шафриман "категорически отверг все опубликованные вместе с фотографиями комментарии, которые являются ложными и клеветническими". "Имя правителя не должно быть связано с подобными лживыми публикациями", - указывается в заявлении.

Между тем многие считают, что поводом для подобной реакции дворца послужили посты в Instagram бывшей супруги Мухаммада V Оксаны Воеводиной, в которых "Мисс Москва -2015" делиться подробностями своей жизни с экс-королем. В частности, девушка написала о причинах развода султана с первой женой, гражданкой Чехии.

Воеводина и Мухаммад V сыграли две свадьбы - в Москве и Малайзии - в ноябре прошлого года, девушка ради этого приняла ислам, а в январе он вынужден был отречься от престола из-за брака. В мае у них родился ребенок, но уже в июне в Малайзии появились сообщения об их разводе.

