Путин и Назарбаев осмотрели реконструированный павильон "Казахстан" на ВДНХ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели реконструированный павильон "Казахстан" на ВДНХ. Их сопровождали премьер-министр России Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.

У павильона гостей встретили девочки в национальных казахских костюмах и преподнесли им цветы. Тут Путин и Назарбаев посмотрели краткое театрализованное представление, а затем заглянули в стоящую у входа юрту, где развернута выставка ремесел и сельскохозяйственная ярмарка. Организаторы выставки преподнесли Путину, Медведеву и Назарбаеву по яблоку популярного в Казахстане сорта "Апорт".

Лидерам также рассказали о процессе восстановления фасадов и внутреннего убранства павильона "Казахстан".

На выставке Путина и Назарбаева встретили глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев, они рассказали лидерам о процессе создания на космодроме Байконур совместного российско-казахстанского космического ракетного комплекса "Байтерек".

Затем состоялся осмотр основной экспозиции павильона. Здесь представлены экспонаты из фондов Национального музея Казахстана - более 30 уникальных исторических предметов, в том числе и экспонаты VIII-VI веков до н.э. Новый выставочный комплекс оснащен современным мультимедийным оборудованием. Концепция павильона предполагает возможность быстрой смены экспозиции под актуальные выставки и мероприятия.

Экскурсовод обратила внимание гостей на стенды, посвященные истории Казахстана, в том числе и современной. В завершение осмотра Путин и Назарбаев оставили запись в книге почетных гостей. Президент и премьер-министр России также получили в подарок сувенирные тарелки, посвященные реконструкции павильона "Казахстан".

На территории перед павильоном Путин и Назарбаев попрощались, первым уехал казахстанский экс-президент. Затем ВДНХ покинул Путин. Премьер-министру Медведеву, покидавшему павильон последним, подарили со стенда сельскохозяйственной ярмарки большую корзину с яблоками.

Восстановление павильона

Павильон "Казахстан" появился на ВДНХ в 1937 году, его построили по проекту архитектора Владимира Костенко в самом начале Главной аллеи выставки. В 1960-х годах многие декоративные элементы фасада и интерьера были утрачены, а сам павильон сменил национальную специализацию на отраслевую - в 1964 году он получил название "Металлургия".

Работы по реставрации сохранившихся элементов павильона и воссозданию утраченных начались в 2017 году на основе проекта реставрации, который базируется на архивных материалах 1954 года. Здание является федеральным объектом культурного наследия.

В частности, павильону "Казахстан" вернули памятники казахскому певцу и поэту Джамбуле Джабаеву (1846-1945 годы) и Герою Социалистического Труда Шыганаку Берсиеву (1881-1944 годы). Восстановленные монументы располагаются на своем историческом месте - у подножия главного фасада здания, выполненного в виде трехпролетной арки. Скульптуры были воссозданы по сохранившимся архивным фотографиям.

В ходе реставрации специалисты также воссоздали купол со шпилем высотой 9 м. Его верхнюю часть украшает штандарт с изображением колосьев и цветочных элементов, а венчает его пятиконечная звезда.

Масштабное возрождение ВДНХ началось в 2014 году. С тех пор отреставрировано 10 объектов культурного наследия - два фонтана и восемь исторических павильонов.