Путин посетил Дворец художественной гимнастики в "Лужниках"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным осматривает Дворец художественной гимнастики в олимпийском комплексе "Лужники".

У входа в здание главу государства встретила президент Всероссийской ассоциации художественной гимнастики, тренер Ирина Винер-Усманова, которая стала инициатором проекта строительства центра. Она провела Путина по просторному холлу, пол которого был выложен мозаикой с элементами хохломских узоров, и рассказала об архитектурных особенностях здания и передовых технологиях, которые применялись при строительстве, и сообщила, что дворец был построен по уникальному проекту, разработанному с применением технологий информационного моделирования, а его символом является оригинальная кровля в форме развевающейся гимнастической ленты.

Затем тренер пригласила гостей пройти в интерактивный музей, в котором на экранах можно посмотреть важные события из истории российской художественной гимнастики. Кроме того, электронные файлы музея содержат подробную информацию обо всех выдающихся спортсменах и тренерах. Винер на большом планшете выбрала рубрику "Аллея славы", и на экране гости увидели яркие выступления российских гимнасток. Заслуженный тренер показала Путину отрывки из программы чемпионок Галимы Шугуровой, Юлии Барсуковой, Алины Кабаевой, Евгении Канаевой, а также на интерактивном экране музея были продемонстрированы видеофрагменты работы известных тренеров по художественной гимнастике.

Далее они перешли на арену, заняли места в зрительном зале, где члены российской сборной по художественной гимнастике представили отрывки из своей программы. Путин с интересом наблюдал за выступлениями спортсменок и в завершение поаплодировал им. "Ничего, только там в середине (помарки были). Я все видела!" - сделала замечание Винер. При этом Путин за спиной строго тренера дал спортсменкам знак, что все хорошо и выступлением он остался доволен.

Затем глава государства кратко пообщался с участниками сборов по художественной гимнастике и пожелал им побед на предстоящем чемпионате мира, к которому они готовятся. "Будем следить за вами", - сказал Путин на прощание гимнасткам.

Дворец художественной гимнастики открылся в июне 2019 года и стал самым крупным специализированным центром гимнастики в мире. Арена соответствует международным требованиям и может принимать соревнования уровня Олимпиады и чемпионата мира.

Совет президенту

Винер-Усманова также посоветовала Путина оформить дом приемов в хохломском стиле. Провожая президента, она остановила его возле большой панели, на которой изображен сказочный сюжет в этом стиле.

"Сделайте себе такой дом - дом приемов. У меня весь дом такой. Это печать. Ведь это же искусство, которого нет ни у кого в мире", - сказала Винер-Усманова.

Она также отметила, что может порекомендовать главе государства организации, которые за год могут выполнить такой заказ.

После этого тренер подарила президенту картину.

Дворец водных видов спорта

Владимир Путин также посетил реконструированный дворец водных видов спорта в Лужниках.

Президент в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина прошелся по дворцу и осмотрел имеющийся в нем профессиональный 50-метровый бассейн и аквапарк. Кроме того, главе государства показали макет Международного центра самбо и центра бокса, которые будут построены в Лужниках позже.

Возле 50-метрового бассейна президент пообщался с молодыми спортсменами. Они рассказали ему, что после открытия дворца начнут готовиться в нем к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Президент пожелал им хороших тренировок и успехов в спорте, после чего сфотографировался с атлетами.

Собянин пояснил главе государства, что раньше на этом месте находился старый дворец водных видов спорта, который частично развалился и не функционировал. В связи с этим было принято решение о воссоздании дворца, но уже на современном уровне. "По стилю он напоминает старый, но в нем в 1,5 раза больше воды и в 10 раз больше посещаемости", - пояснил московский градоначальник.