Медведев в соцсетях поздравил Москву "с днем рождения"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев опубликовал поздравление с отмечаемым в субботу Днем Москвы.
"С Днем рождения, Москва!" - написал глава правительства в своих аккаунтах в соцсетях, в том числе в Twitter и Facebook. Медведев сопроводил запись фотографией с воздуха с панорамой части города с видом на башни "Москва-Сити".
С Днём рождения, Москва! pic.twitter.com/gJ78VTdCze— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) September 7, 2019
Ранее премьер-министр РФ принял участие в торжествах по случаю Дня города на ВДНХ.
В 2019 году 7 и 8 августа Москва отмечает свой 872-й день рождения.