Медведев в соцсетях поздравил Москву "с днем рождения"

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35"

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова отметила, что технические вопросы обмена решались "достаточно непросто", так как более чем у половины граждан не было документов, удостоверяющих личность

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