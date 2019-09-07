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Медведев в соцсетях поздравил Москву "с днем рождения"

Ранее премьер принял участие в торжествах по случаю Дня города на ВДНХ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев опубликовал поздравление с отмечаемым в субботу Днем Москвы.

"С Днем рождения, Москва!" - написал глава правительства в своих аккаунтах в соцсетях, в том числе в Twitter и Facebook. Медведев сопроводил запись фотографией с воздуха с панорамой части города с видом на башни "Москва-Сити".

Ранее премьер-министр РФ принял участие в торжествах по случаю Дня города на ВДНХ.

В 2019 году 7 и 8 августа Москва отмечает свой 872-й день рождения.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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