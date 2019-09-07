Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Яшин освобожден после отбытия пяти арестов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму и председатель совета депутатов Красносельского муниципального округа Илья Яшин отпущен из спецприемника после отбытия пяти арестов подряд. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

"Он вышел после отбытия очередного ареста - минута в минуту. На выходе его никто не задерживал, и Яшин убыл домой. Всего он пробыл под арестом пять сроков подряд", - сказал адвокат.

29 августа Тверской суд Москвы арестовал политика на 10 суток за нарушение правил организации митинга. Перед этим, 20 августа, Троицкий суд Москвы арестовал Яшина на 10 суток за аналогичное правонарушение. 8 августа Хамовнический суд назначил Яшину 10 суток административного ареста, признав его виновным в участии в несанкционированном митинге 14 июля. 29 июля Щербинский суд Москвы также признал его виновным в административном правонарушении и назначил наказание в виде 10 суток ареста за призывы выйти на несанкционированную акцию.

27 июля сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Всего, по данным полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Власти заранее предупредили участников митинга об ответственности и недопустимости нарушения закона.