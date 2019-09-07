В "Ленкоме" рассказали, когда Марк Захаров выпишется из больницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров, госпитализированный 20 августа в Москве с двусторонним воспалением легких, выпишется из больницы в понедельник, 9 сентября. Об этом сообщил в субботу ТАСС директор театра Марк Варшавер.

"Марк Анатольевич выпишется из больницы в понедельник, 9 сентября, - сказал Варшавер. - Я только что говорил с ним по телефону. Сейчас он гуляет во дворе Боткинской больницы с дочерью Александрой Захаровой и уверяет, что уже вполне готов вернуться на работу в театр".

По словам Варшавера, Захаров намерен сразу после выписки из больницы вернуться к репетициям спектакля "Капкан", который ставит в "Ленкоме"

Ранее на сборе труппы, состоявшемся 3 сентября, Варшавер, объявляя планы, назвал главной работой нового сезона спектакль "Капкан", который станет вольной сценической фантазией по мотивам сочинений Владимира Сорокина, сценарных разработок Марка Захарова и документальных источников. В постановке заняты более 35 артистов "Ленкома", в числе которых Виктор Раков, Александр Збруев, Владимир Юматов, Александра Захарова, Дмитрий Певцов, Антон Шагин и другие актеры. Премьера намечена на первую декаду декабря.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года - театр "Ленком"). За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его кинорежиссерских работ - "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".