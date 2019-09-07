{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Прибывшие в Киев из России украинцы отправлены на обследование в больницы

По словам президента Владимир Зеленского, речь идет о больнице Государственного управления делами "Феофания"; по данным телеканала "112 Украина" - о "военном госпитале Киева"

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Граждане Украины, которые прибыли на родину спецрейсом из России в рамках двустороннего обмена, отправлены в медицинские учреждения Киева для обследования.

На эту тему
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Онлайн

По словам президента Владимир Зеленского, украинцы из аэропорта направятся в клиническую больницу Государственного управления делами "Феофания". Медицинское учреждение предназначено для обслуживания чиновников.

В то же время, по информации телеканала "112 Украина", "24 моряка сейчас привезут в военный госпиталь Киева". Там их ожидает большое количество прессы, однако их общение с журналистами не запланировано.

В свою очередь уполномоченный Верховной рады по права человека Людмила Денисова после встречи сограждан в аэропорту отказалась журналистам сообщить, куда будут отравлены прибывшие из России украинцы. "Реабилитация, обследование - это все будет сделано. Так, как сказал президент", - отметила Денисова.

Теги
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичОбмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
Сотни жителей Ярославской области почтили память погибших при крушении самолета хоккеистов
Самолет с хоккейной командой "Локомотив" разбился 7 сентября 2011 года
Читать полностью