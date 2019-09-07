Прибывшие в Киев из России украинцы отправлены на обследование в больницы

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Граждане Украины, которые прибыли на родину спецрейсом из России в рамках двустороннего обмена, отправлены в медицинские учреждения Киева для обследования.

По словам президента Владимир Зеленского, украинцы из аэропорта направятся в клиническую больницу Государственного управления делами "Феофания". Медицинское учреждение предназначено для обслуживания чиновников.

В то же время, по информации телеканала "112 Украина", "24 моряка сейчас привезут в военный госпиталь Киева". Там их ожидает большое количество прессы, однако их общение с журналистами не запланировано.

В свою очередь уполномоченный Верховной рады по права человека Людмила Денисова после встречи сограждан в аэропорту отказалась журналистам сообщить, куда будут отравлены прибывшие из России украинцы. "Реабилитация, обследование - это все будет сделано. Так, как сказал президент", - отметила Денисова.