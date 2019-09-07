За два дня на греческие острова прибыли почти 600 беженцев и мигрантов

АФИНЫ, 7 сентября. /ТАСС/. Почти 600 беженцев прибыли за пятницу и субботу на греческие острова в Эгейском море. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА), ссылаясь на информацию главного управления полиции северной части Эгейского моря.

По этим данным, 424 беженца прибыли на греческие острова в Эгейском море с полуночи до полудня субботы. В частности, на острове Лесбос высадились 178 человек, на Хиосе - 114 и на Самосе - 132. По словам полиции, прибытие мигрантов продолжается.

В минувшую пятницу на острова в северной части Эгейского моря с находящегося поблизости побережья Турции прибыли еще 175 человек, в том числе 80 - на Лесбос, 25 - на Хиос и 70 - на Самос. В общей сложности за два дня на греческие острова прибыли 599 беженцев и мигрантов.

На прошлой неделе греческие власти отправили около 1,4 тыс. человек из переполненного лагеря мигрантов Мориа на греческом острове Лесбос на материк, а затем переправили их в различные структуры приема переселенцев на севере Греции. Эта перевозка позволила немного разгрузить лагерь в Мориа, в котором сейчас живут почти в четыре раза больше людей, чем он должен был вмещать. Число беженцев и мигрантов в Мориа в последние дни превысило 10 тыс. человек. Из них 4,5 тыс. сейчас живут в домиках лагеря, рассчитанного на 3 тыс. человек, а все остальные - в заброшенных постройках или палатках вокруг лагеря, которые они сами поставили или которые были им предоставлены неправительственными организациями.

Однако новые прибытия беженцев вновь ведут к обострению миграционной проблемы, так как временные лагеря для размещения нелегальных мигрантов на греческих островах заполнены до предела.