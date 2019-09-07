Сотни жителей Ярославской области почтили память погибших при крушении самолета хоккеистов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сотни жителей Ярославской области, болельщики, родственники и одноклубники почтили в субботу память хоккейной команды "Локомотив" и тренерского штаба, погибших в сентябре 2011 года в ходе крушения самолета. Об этом в субботу сообщил ТАСС пресс-атташе команды Александр Саханов.

"Чтится память ребят, которых уже восемь лет с нами нет, в мероприятиях сегодня принимают участие их родные, близкие, к ним присоединяются болельщики. С утра в поселке Туношна было много людей, которые по традиции приходят к месту крушения самолета, приносят цветы, оставляют клубные шарфы", - сказал собеседник агентства.

Памятные мероприятия в Ярославской области начались утром с литургии и панихиды в Успенском кафедральном соборе, затем панихида прошла на Леонтьевском кладбище, где захоронены многие члены "Локомотива". Возложили цветы к монументу "Хоккейное братство" в Ярославле и почтили погибших спортсменов губернатор региона Дмитрий Миронов, представители областного правительства и мэрии Ярославля.

Завершатся памятные мероприятия на территории мемориального комплекса в поселке Туношна, где потерпел крушение самолет Як-42. В 16:00, когда произошла авиакатастрофа, здесь состоится панихида с участием родственников жертв трагедии. В это же время автолюбители подъедут к ледовой арене в Ярославле, где протяжным автомобильным сигналом почтят память погибших хоккеистов.

Самолет Як-42 потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна. В авиакатастрофе погибли 44 человека, в том числе хоккеисты основного состава хоккейной команды "Локомотив" и тренерский штаб. Команда летела в Минск на свой первый матч в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2011/2012. В результате происшествия выжил только бортинженер Александр Сизов.